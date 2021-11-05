كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أنه اعتبارا من الآن ستظهر السجلات التجارية المسجلة باسم الأشخاص عبر توكلنا. وقال الحسين عبر التويتر:« اعتبارًا من الآن .. ظهور السجلات التجارية المسجلة باسمك ورقم هويتك عبر تطبيق "توكلنا" ، لتكون على اطلاع ودراية بأعمالك التجارية»



كانت هذه تفاصيل خبر إضافة السجلات التجارية لتوكلنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.