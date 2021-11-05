محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : وزير في حكومة الحوثيين ينجو من محاولة اغتيال في شعوب بالعاصمة صنعاء

تعرض وزير الخارجية في حكومة الانقاذ بصنعاء، المهندس هشام شرف عبدالله ، قبل قليل لمحاولة اغتيال فاشلة ، في صنعاء .

وأفادت مصادر بتعرض سيارته المدرعة لاطلاق وابل من الرصاص من قبل مجهولين ،أدى الى إصابة أحد مرافقيه .

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وبحسب المصادر فقد تم إسعافه الى أحد مستشفيات أمانة العاصمة إثر تعرضه لاطلاق النار، في منطقة الصياح بشعوب ، وهو في طريقة لحضور حفل عرس بصنعاء.