محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : وزير في حكومة الحوثيين ينجو من محاولة اغتيال في شعوب بالعاصمة صنعاء
تعرض وزير الخارجية في حكومة الانقاذ بصنعاء، المهندس هشام شرف عبدالله ، قبل قليل لمحاولة اغتيال فاشلة ، في صنعاء .
وأفادت مصادر بتعرض سيارته المدرعة لاطلاق وابل من الرصاص من قبل مجهولين ،أدى الى إصابة أحد مرافقيه .
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وبحسب المصادر فقد تم إسعافه الى أحد مستشفيات أمانة العاصمة إثر تعرضه لاطلاق النار، في منطقة الصياح بشعوب ، وهو في طريقة لحضور حفل عرس بصنعاء.
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