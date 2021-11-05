تسببها الهواتف.. استشاري يوضح طريقة تفادي الإصابة بمتلازمة “الرقبة النصية” (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - أكد استشاري أمراض “الروماتيزم”، الدكتور ضياء حسين، أن الأطفال أكثر عرضة من البالغين للإصابة بمتلازمة “الرقبة النصية”.

وأضاف حسين، في مداخلة هاتفية على قناة ” الإخبارية”، أن السبب في ذلك لكثرة الانحناءات لفترات طويلة على الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية.

وأوضح الاستشاري، أن الطريقة الصحيحة من أجل تفادي الأثار الجانبية والصحية لاستخدام الهواتف، هي استعمالها بشكل أفقي أي الامتناع عن الانحناء أثناء تصفح الأجهزة الإلكترونية.