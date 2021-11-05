السعوديه والد وليد العمير في ذمة الله

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى علي محمد العمير، والد مدير مكتب صحيفة الرياض في القطاع الغربي الزميل وليد العمير، وسيصلى عليه عصر غداً (السبت) وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة الفيصلية بجدة.

“عكاظ” التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون.