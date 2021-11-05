محمد بن مسعود - الدمام - عبر منصة النادي من خلال طلب واحد وفقًا للشروط والأحكام كشف الحساب الرسمي لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي أنه يمكن الآن شراء 500 قطعة ذخيرة لكل سلاح. وأشار إلى أن ذلك يتم عبر منصة نادي الصقور السعودي من خلال طلب واحد وفقًا للشروط والأحكام. 05 نوفمبر 2021 – 30 ربيع الأول 1443 09:50 PM عبر منصة النادي من خلال طلب واحد وفقًا للشروط والأحكام “معرض الصقور”: يمكن الآن شراء 500 قطعة ذخيرة لكل سلاح “معرض الصقور”: يمكن الآن شراء 500 قطعة ذخيرة لكل سلاح كشف الحساب الرسمي لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي أنه يمكن الآن شراء 500 قطعة ذخيرة لكل سلاح. وأشار إلى أن ذلك يتم عبر منصة نادي الصقور السعودي من خلال طلب واحد وفقًا للشروط والأحكام. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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