شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة حقوق الإنسان تناقش إصلاحات حقوق المرأة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت هيئة حقوق الإنسان بورقة علمية في ورشة عمل حول "اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة" التي نظمتها جمعية النهضة النسائية خلال الفترة 31 اكتوبر - 4 نوفمبر 2021، وتضمنت ورقة العمل التي قدمتها عضو مجلس الهيئة الدكتورة نورة العمرو، دور الهيئة بالمملكة في عملية إعداد التقارير والتزام المملكة باتفاقيات الأمم المتحدة.

وأبرزت خلال الورشة الإصلاحات المتحققة فيما يتعلق بحقوق المرأة وتمكينها والتطورات الكبيرة التي شهدتها المملكة في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- وشملت الأطر النظامية والمؤسسية التي تكفل تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من قيمها ومبادئها التشريعية السنوات القليلة الماضية في مجال حقوق الإنسان، ومنها ما جاء في "رؤية المملكة 2030" وبرامجها بشأن تمكين المرأة، مستعرضة أثر الإصلاحات بالأرقام والإحصاءات.

وتطرقت العمرو، إلى مكانة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في التشريع الوطني واهتمام المملكة بهذا الجانب بالإضافة إلى ما تقوم به هيئة حقوق الإنسان من أدوار فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.