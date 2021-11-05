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"التسوية الودية" بالرياض تنهي أربع دعاوى جماعية بالصلح

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محمد بن مسعود - الدمام - تشمل 81 عاملًا .. وبقيمة 600 ألف ريال

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تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة هذا الأسبوع من إنهاء أربع دعاوى جماعية بالصلح مكونة من 81 عاملًا من جنسيات مختلفة ويعملون في عدة قطاعات منها المطاعم، والمقاولات، والصناعة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض محمد الحربي، أن الصلح كان على استمرار العلاقة العمالية لـ٥٥ عاملًا وانتهاء العلاقة العمالية، وصرف الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة للآخرين منهم، مشيراً إلى أن مجموع المبالغ المستردة حوالي ستمائة ألف ريال سعودي.

05 نوفمبر 2021 – 30 ربيع الأول 1443 08:47 PM

تشمل 81 عاملًا .. وبقيمة 600 ألف ريال

“التسوية الودية” بالرياض تنهي أربع دعاوى جماعية بالصلح

تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة هذا الأسبوع من إنهاء أربع دعاوى جماعية بالصلح مكونة من 81 عاملًا من جنسيات مختلفة ويعملون في عدة قطاعات منها المطاعم، والمقاولات، والصناعة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض محمد الحربي، أن الصلح كان على استمرار العلاقة العمالية لـ٥٥ عاملًا وانتهاء العلاقة العمالية، وصرف الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة للآخرين منهم، مشيراً إلى أن مجموع المبالغ المستردة حوالي ستمائة ألف ريال سعودي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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