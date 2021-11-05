تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة هذا الأسبوع من إنهاء أربع دعاوى جماعية بالصلح مكونة من 81 عاملًا من جنسيات مختلفة ويعملون في عدة قطاعات منها المطاعم، والمقاولات، والصناعة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض محمد الحربي، أن الصلح كان على استمرار العلاقة العمالية لـ٥٥ عاملًا وانتهاء العلاقة العمالية، وصرف الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة للآخرين منهم، مشيراً إلى أن مجموع المبالغ المستردة حوالي ستمائة ألف ريال سعودي.
05 نوفمبر 2021 – 30 ربيع الأول 1443 08:47 PM
تشمل 81 عاملًا .. وبقيمة 600 ألف ريال“التسوية الودية” بالرياض تنهي أربع دعاوى جماعية بالصلح
تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة هذا الأسبوع من إنهاء أربع دعاوى جماعية بالصلح مكونة من 81 عاملًا من جنسيات مختلفة ويعملون في عدة قطاعات منها المطاعم، والمقاولات، والصناعة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض محمد الحربي، أن الصلح كان على استمرار العلاقة العمالية لـ٥٥ عاملًا وانتهاء العلاقة العمالية، وصرف الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة للآخرين منهم، مشيراً إلى أن مجموع المبالغ المستردة حوالي ستمائة ألف ريال سعودي.
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