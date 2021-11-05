مقطع متداول لتونسي يعتدي على زوجته ورضيعها بوحشية

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
كشف مقطع فيديو متداول حظى بانتشار واسع بين المغردين على “تويتر”، قيام تونسي بالاعتداء على زوجته ورضيعها في أحد شوارع محافظة المنستير وسط تونس.
ويبين المقطع اعتداء الرجل على زوجته، حيث أسقطها أرضاً ووجه لها الركلات، محاولا أخذ الطفل والهرب ولكنها تمسكت محاولة منعه وهي تصرخ.
وأكدت وسائل إعلام تونسية أن السلطات تمكنت من القبض على الرجل ووجهت له عدة اتهامات منها الاعتداء على زوجته بالضرب المبرح.
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