فوزشعب حضرموت على الوحدة
أحيا فريق شعب حضرموت آماله لبلوغ نصف نهائي الدوري العام لكرة القدم، بفوزه الثمين على وحدة صنعاء بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الفقيد ناصر الخليفي بشبوة ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.
أنهى الشعب الشوط الأول لمصلحته بهدف لاعبه الدولي عماد منصور من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله أحمد باحاج الهدف الثاني في الدقيقة 85 من الشوط الثاني.
بهذا الفوز رفع النوارس الحضرمي رصيده إلى 15 نقطة، في المركز الثاني مؤقتاً، في حين بقي الوحدة رغم الخسارة في المركز الأول برصيد 20 نقطة.
وكان هلال الحديدة، ضمن البقاء في الدرجة الأولى بفوزه على المتصدر أهلي صنعاء بهدف حمل توقيع اللاعب محمد بقشان، خلال اللقاء الذي جمعهما أمس على الإستاد الأولمبي بمدينة سيئون ضمن الجولة، في ختام الدور التمهيدي لمنافسات المجموعة الثانية.
(سبأ)
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