فنانة كويتية تغازل “بيل جيتس” وتطلب الزواج منه

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

كشفت الفنانة الكويتية شمس، عن الشخص الذي ترغب في الزواج منه، وذلك عبر تغريدة على حسابها بموقع” تويتر”.

وأكدت أنها ترغب في الزواج من مؤسس “مايكروسوفت” الملياردير الأمريكي بيل جيتس.

وعلقت شمس على التغريدة بالقول: “جميل هذا الإنسان نبي العصر الالكتروني عاجبني تنبؤاته ومعرفته بلي جاي أنا أعرض عليه الزواج تتوقعون يوافق؟؟؟”

وكانت شمس قد تحدثت عن زيجاتها الماضية ووضعها العاطفي حاليا، فأعلنت في تصريحات إعلامية أنها الأن عزباء، مع تشديدها على “أهمية كل من أزواجها السابقين”.