خالد البلطان: فوزنا على النصر عادة سنوية.. صرفناها لهم

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
علق رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، على فوز فريقه على منافسه النصر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال البلطان، إن “الفوز عادة سنوية لنا وقد صرفناها لهم”، وهو ما اعتبره عدد من مشجعي النصر على مواقع التواصل بمثابة سخرية من فريقهم.
حقق فريق الشباب فوزًا مهمًا على منافسه النصر، بهدف دون رد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل هدف الشباب اللاعب هتان باهبري، في الدقيقة 23، وحاول النصر العودة للمباراة لكن لاعبوه أضاعوا كافة الفرصة التي لاحت لهم.
وواصل النصر التواجد بالمركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما قفز الشباب إلى الترتيب الثاني برصيد 21 نقطة.
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