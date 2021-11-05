بالفيديو.. رصد أكثر من 50 مخالفة لقرار توطين محال الذهب

الرياض - محمد عبدالله - رصدت قناة "الإخبارية" في مقطع فيديو استمرار عمليات التحايل في أنشطة بيع وتجارة الذهب على الرغم من مرور أكثر من 16 عامًا على توطين محال الذهب.

ورافق مراسل القناة "عاصم الرشودي" الجهات الرقابية والتي تمكنت من رصد أكثر من 50 مخالفًا لقرارات التوطين ونظام العمل في أنشطة بيع وتجارة الذهب.

وقال جريد سع الدوسري مدير المهام الخاصة والاستجابة العاجلة بوزارة التجارة إن هذه الوظائف لأبناء وبنات الوطن ونحن موجودون اليوم لمتابعتها.

وأضاف الدوسري أن شباب وشابات الوطن أثبتوا تميزهم ويستحقون الدعم من الوزارة من جميع الوزارات الأخرى.

واستشهدت القناة بكلمات من وزير العمل السابق غازي القصيبي، يرحمه الله، الذي أكد حينها أن "السعودية ليست وكالة توظيف.. السعودية وطن وظائفه من حق أبنائه".

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