التجارة تحذر من التعامل مع المواقع والروابط المشبوهة

حذرت وزارة التجارة من التعامل مع أي مواقع أو روابط مشبوهة داعية إلى ضرورة الإبلاغ عنها. وقالت عبر حسابها على «تويتر»: هذه المواقع أو الروابط تدعي استقبال بلاغات المستهلكين مثل «استرجع أموالك خلال 24 ساعة»، أو «قدم بلاغا وسوف نساعدك»، أو «قدم شكواك مجانا».



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