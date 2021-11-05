رصد كوكب الزهرة قرب سديم البحيرة.. غدا

يرصد في سماء دوت الخليج العربي، بعد غروب شمس الغد وبداية الليل، كوكب «الزهرة» على بُعد أقل من 3 درجات جنوب «سديم البحيرة»، مما يوفر لمصوري النجوم توثيق واحد من أجمل السدم في مجرة درب التبانة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهرة، أن كوكب «الزهرة» الساطع يبلغ لمعانه «- 4.7»، ومن السهل رؤيته من أي مكان يزين الأفق الجنوب الغربي في أثناء وبعد الشفق، وسيستمر في التألق ويصبح أكثر إشراقًا حتى نهاية نوفمبر.

وأشار إلى أن «سديم البحيرة» عبارة عن سحابة غازية داخل مجرة درب التبانة، ويمتد السديم على مساحة من السماء تبلغ نحو 3 أضعاف حجم البدر.

وسينضم، بعد 8 سنوات من الآن في 2029، للزهرة وسديم البحيرة كوكب «المريخ» اللامع، مما سيعطي المنظر ميزة إضافية.