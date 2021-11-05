اخبار دوليه – الكويت ترشح محافظها السابق لدى «أوبك» هيثم الغيص لمنصب أمين عام المنظمة

محمد بن مسعود - الدمام - رشحت الكويت مسؤولا بمؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة لمنصب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وفقا لرويترز.

وقال مصدران مطلعان للوكالة؛ إن الكويت رشحت هيثم الغيص محافظها السابق لدى أوبك لقيادة المنظمة، بعد انتهاء فترة عمل الأمين العام الحالي محمد باركيندو.

وتولى النيجيري باركيندو، المقرر أن يترك المنصب في نهاية يوليو المقبل، أعلى منصب في أوبك في منتصف 2016، وحصل على فترة ثانية مدتها ثلاث سنوات في 2019.

وذكر المصدران أن الغيص هو المرشح الوحيد حتى الآن.

وترك الغيص أوبك في يونيو وعُين نائبا للعضو المنتدب لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة.

وكان فيما الخليج 365 مسؤولا عن المكاتب الإقليمية لمؤسسة البترول في بكين ولندن، قبل أن يصبح محافظا لدى أوبك في 2017.