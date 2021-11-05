الشباب يحافظ على تقدمه بالشوط الأول أمام النصر (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

حافظ فريق الشباب على تقدمه بهدف نظيف على منافسه النصر بالشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدف الشباب اللاعب هتان باهبري، في الدقيقة 23، وسط محاولات من النصر للعودة في المباراة لكن كل المحاولات الهجومية باءت بالفشل.

وشمل تشكيل النصر في المباراة، “وليد عبدالله، عبدالإله العمري، فونيس موري، سلطان الغنام، محمد قاسم، الصليهم، عبدالله الخيبري، سامي النجعي، ماشاريبوف، تاليسكا، فنسنت أبو بكر”.

وكشف المدير الفني لفريق الشباب تشكيل فريقه في تلك المواجهة، حيث تضمن: “فواز القرني، فواز الصقور، أحمد شراحيلي، إيغور، حسين القحطاني، باولينهو، متعب الحربي، بانيغا، هتان باهبري، كارلوس جونيور، إيغالو”.

ويحتل النصر المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما يدخل الشباب المباراة بالترتيب الرابع برصيد 18 نقطة.

ويحتل النصر المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما يدخل الشباب المباراة بالترتيب الرابع برصيد 18 نقطة.