أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات، العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، والتي كان آخرها إطلاق طائرة مسيرة مفخخة اليوم تجاه جازان، والتي تمكنت قوات التحالف – بحمد الله – من اعتراضها وتدميرها.
وقالت في بيان اليوم: إن “الأمانة العامة للمجلس إذ تدين هذا العمل الإجرامي المتعمد الذي تحاول من خلاله ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، فإنها تشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية وقوات التحالف في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيات المدعومة بالمال والسلاح من أطراف خارجية”.
ودعت إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها، مجددة مساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها، ولقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والتصدي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيا.
05 نوفمبر 2021 – 30 ربيع الأول 1443 06:51 PM
أشاد بالدور الكبير للسعودية في التصدي لها“وزراء الداخلية العرب” يدين العملية الإرهابية الحوثية تجاه جازان
أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات، العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، والتي كان آخرها إطلاق طائرة مسيرة مفخخة اليوم تجاه جازان، والتي تمكنت قوات التحالف – بحمد الله – من اعتراضها وتدميرها.
وقالت في بيان اليوم: إن “الأمانة العامة للمجلس إذ تدين هذا العمل الإجرامي المتعمد الذي تحاول من خلاله ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، فإنها تشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية وقوات التحالف في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيات المدعومة بالمال والسلاح من أطراف خارجية”.
ودعت إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها، مجددة مساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها، ولقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والتصدي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيا.
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