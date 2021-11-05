إثيوبيا تهاجم "فيسبوك" بعد حذفه منشورا لرئيس وزرائها آبي أحمد… "كشف عن حقيقته"

محمد بن مسعود - الدمام - هاجمت إثيوبيا موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، بعد حذفه منشورا لرئيس وزرائها، آبي أحمد، من على منصته، بدعوى تحريضه على العنف.

وقال موقع “فيسبوك”، يوم الأربعاء، إنه حذف منشورا لرئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، يحث مواطنيه من خلاله على الانتفاض و”دفن” قوات تيغراي، التي تهدد حاليا العاصمة أديس أبابا.

وقالت المتحدثة باسم شركة “ميتا” المالكة لموقع “فيسبوك”، إميلي كاين، في تصريحات وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء إن منشور رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الذي نشره يوم الأحد الماضي انتهك سياسات المنصة ضد التحريض على العنف ودعمه.

وقال آبي أحمد في منشوره المحذوف من “فيسبوك” أنه يدعو المواطنين إلى التعبئة “بحمل أي سلاح أو قدرة: واجب الموت من أجل إثيوبيا ملكنا جميعا”.

من ناحيتها، ردت خدمة الاتصال الحكومي الفيدرالية في إثيوبيا، عبر بيان رسمي نشر أمس الخميس، إن “المنظمات مثل فيسبوك التي استخدمت لنشر العنف الآن أظهرت ألوانها الحقيقية، بحذف رسالة رئيس وزرائنا”.

ويمتلك رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، 3.5 مليون متابع على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، وهو منتظم في نشر منشوراته عبر منصته.

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وكانت أمريكا ودول أخرى حذرت إثيوبيا من “الخطاب اللاإنساني”، بعد أن وصف رئيس الوزراء الإثيوبي في تعليقاته في شهر يوليو/ تموز الماضي قوات التيغراي بأنها “سرطان” و”أعشاب ضارة”.

يشار إلى أنه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، نشب صراع حاد بين الجيش الوطني وقوات تيغراي، بعد اعتداء الأخيرة على قواعد عسكرية في شمال البلاد.

وتسبب الصراع بين الطرفين في مقتل آلاف المدنيين، وتشريد مما يقرب من مليوني شخص، وتعريض مئات الآلاف لخطر المجاعة.

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