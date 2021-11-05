محمد بن مسعود - الدمام - وكيل محافظة إب القاضي المجاهد عيذالفتاح غلاب يلتقي التربويين والشخصيات الاجتماعية بمديرية ذي السفال

مديرية ذي السفال

وكيل محافظة إب

القاضي المجاهد عيذالفتاح غلاب

وبحضور

ومدير عام المديرية المشرف العام لانصار الله

المجاهد ابواسحاق وجيه الدين

ومدير عام مديرية السياني اشرف الصلاحي

ومدير أمن مديرية ذي السفال صادق المقبلي

ونائب المشرف الامني الشيخ عبد الله عبدالمجيد الرفاعي

ومشاركة التربوين

ممثلا بـ

ا/ امين حمود قاسم

ا/ محمد المغربي

ا/ حمود الحسني

ا/ طاهر الكامل

ا/ قاسم الحمودي

ا/ علي العديني

ا/ عبدالله هاشم

ا/ قايد الجعفري

الشاعر عبدالرحمن الرفاعي

وعددا من المكاتب التنفيذية

والامنيه. ومكتب انصار الله

والعدول والاعيان وعقال الحارات

والخطباء

عقدت امسية

عصر يومنا هذا

القى فيها القاضي المجاهد غلاب كلمة

وضح فيها

اهمية الدور الذي يجب القيام به كل مدراء المكاتب الامنية والتنفيذية

والتربية والتعليم

وضرورة العمل وفق نهج القران

والمسيرة القرانية

وعدم التقاعس عن اداء العمل كلا من موقعه ومكانته ومنصبه

وان المرحلة مرحلة بناء وعمل

وخدمة للوطن

واستعرض مايجب علينا كشعب وامه

ان نقوم به نحو وطننا

داعيا في كلمته

الى التلاحم والتماسك والحشد

ورفد الجبهات

لاستكمال عملية التحرر والاستقلال

وحث الجميع على ضرورة دعوة ابنائنا الطلاب الى الالتحاق باكاديمية القران الكريم

كون التسجيل مجاني

ويوجد سكن خاص بالطلاب الوافدين من محافظات بعيدة

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