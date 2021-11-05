محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق نصحت جمعية حماية المستهلك، المواطنين بعدم شراء أكثر من حاجتهم خلال التخفيضات وعروض التوفير. وأوضح مسؤول بجمعية حماية المستهلك، في لقاء مع “الإخبارية”، بأن التخفيضات مستمرة، مطالباً المستهلكين باستخدام تطبيق “مقارن” الذي يتم من خلاله نشر فوارق الأسعار لنفس المنتج أسبوعياً، في مجالات عديدة. وأكد أنه يبقى فى النهاية القرار للمستهلك والذي يحدد الموعد المناسب له لشراء المنتجات.

كانت هذه تفاصيل خبر نصيحة مهمة من “جمعية المستهلك” للمواطنين خلال التخفيضات وعروض التوفير (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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