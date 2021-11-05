استشاري ينصح بعدم تناول “الإسبرين” في هذه الفئة العمرية

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
أكد استشاري القلب والشرايين، الدكتور خالد النمر، أنه لا ينصح بتناول أدوية الإسبرين لسن ما فوق الإربعين.
وأبان فى تغريدة نشرها ردا على استفسار أحد المغردين حول مدى إمكانية أخذ الإسبرين فى سن الإربعين وما فوق، مؤكدا أنه لا ينصح بذلك.
الجدير بالذكر أن من الأعراض السلبية لتناول الإسبرين زيادة السيولة بالدم والقبالية للتعرض للنزيف، عسر الهضم ، وحموضة المعدة.
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