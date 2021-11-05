محمد بن مسعود - الدمام - مليشيا الحوثي تستهدف السعودية .. وإعلان عسكري للتحالف العربي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض طائرة مسيرة حوثية استهدفت جنوب السعودية.

وقال التحالف في بيان له، صباح اليوم الجمعة: ‘‘الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان’’.

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ولم يكشف البيان عن أضرار نتيجة الاستهداف الحوثي، كما لم تصدر المليشيات أي إعلان حتى الآن بشأن العملية الإرهابية.

ويوم أمس الخميس، استهدفت مليشيا الحوثي مدينة مارب بصاروخ بالستي استهدف الاحياء السكنية في المدينة، دون أضرار.