متحدث أمانة الأحساء: مقترح بتخصيص الحدائق العامة.. وهذه آلية تطبيقه

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث باسم أمانة محافظة الأحساء، خالد بوشيل، إن كل أمانة تعكف على دراسات تطويرية، بينها تخصيص أو طرح الحدائق والمتنزهات للفرص الاستثمارية.

وأوضح متحدث أمانة الأحساء، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، الجمعة، أن الهدف من الخطوة إتاحة التطوير فيها، وتدشين مطاعم فيها، ما يحقق رؤية المملكة 2030.

وحول فرض رسوم على الحدائق لدخولها، أشار متحدث الأمانة إلى أن الحدائق التي تنشئها الأمانات لا يكون فيها رسوم، لكن طرح الخيارات يكون متنوعًا، مشيرًا إلى أن الحدائق التي ستخصص سيعود القرار فيها للمستثمر.