ارتفاع طفيف في عدد حالات كورونا الحرجة.. وإعطاء 46.2 مليون جرعة لقاح

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع طفيف في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 52 حالة، فيما تم أمس الخميس تسجيل 51 حالة، وذلك بارتفاع قدره حالة واحدة فقط، في الوقت الذى تم فيه إعطاء اكثر من 46.2 مليون جرعة لقاح كوورنا.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل حالتي وفاة، و39 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (46201962) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

من جهة أخرى، كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية في الوزارة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، أن المملكة ستطلق برنامجًا ضخمًا لتحصين الفتيات بين 9 و13 سنة بلقاح الفيروس الحليمي HPV.

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