وكيل الصحة: المملكة ستحصّن الفتيات بين 9 و13 عامًا ضد سرطان عنق الرحم

الرياض - محمد عبدالله - كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية في الوزارة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، أن المملكة ستطلق برنامجًا ضخمًا لتحصين الفتيات بين 9 و13 سنة بلقاح الفيروس الحليمي HPV.

وقال عسيري عبر حسابه الشخصي بتويتر: «لقاح الفيروس الحليمي HPV سيزيل بإذن الله واحدًا من أشرس أنواع السرطان - سرطان عنق الرحم لدى السيدات.. المملكة ستطلق بحول الله برنامجاً ضخماً لتحصين الفتيات بين ٩ و ١٣ سنة».

اقرأ أيضا:

«عسيري» يوضح 4 حقائق حول فحص الأجسام المضادة لكورونا في الدم