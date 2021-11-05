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وكيل الصحة: المملكة ستحصّن الفتيات بين 9 و13 عامًا ضد سرطان عنق الرحم

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الرياض - محمد عبدالله - كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية في الوزارة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، أن المملكة ستطلق برنامجًا ضخمًا لتحصين الفتيات بين 9 و13 سنة بلقاح الفيروس الحليمي HPV.

وقال عسيري عبر حسابه الشخصي بتويتر: «لقاح الفيروس الحليمي HPV سيزيل بإذن الله واحدًا من أشرس أنواع السرطان - سرطان عنق الرحم لدى السيدات.. المملكة ستطلق بحول الله برنامجاً ضخماً لتحصين الفتيات بين ٩ و ١٣ سنة».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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