الصحة: تسجيل 43 إصابة جديدة بكورونا و39 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 548848 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 39 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 537761 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8802 حالة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد جرعات اللقاح إلى ( 46201962) جرعة، عبر اكثر من 587 مركزا بجميع المناطق.

كان وزير الصحة، فهد الجلاجل، أعلن يوم الأربعاء الماضي، وصول المملكة إلى نسبة 70 % من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا، مؤكدا أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية الملائمة لهذه المرحلة وعدم التهاون في تطبيقها.

وذكر مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون –حتى أمس الخميس- تجاوز 83.4 مليون درعة، فيما بلغت نسبة الشفاء من الفيروس بالسعودية 98%.

من جهة أخرى، كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية في الوزارة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، أن المملكة ستطلق برنامجًا ضخمًا لتحصين الفتيات بين 9 و13 سنة بلقاح الفيروس الحليمي HPV.

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