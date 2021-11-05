الوطني للأرصاد ينبِّه من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقتين

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوُّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات الحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وظهران الجنوب، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، الدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ووبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

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