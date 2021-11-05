رسمًيا.. توقف أعمال البحث عن المفقودين بعد مرور 21 يومًا

الرياض - محمد عبدالله - نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها رقم (4907) الصادر اليوم الجمعة، الموافقة على لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني، والتي تضمنت التوقف عن أعمال البحث عن المفقودين بعد 21 يوما من البحث.

وتضمنت اللائحة في مادتها السادسة ما يلي:

تتولى المديرية العامة للدفاع المدني مهمة البحث عن المفقودين وفقا للآتي:

أ- البحث والإنقاذ في حالات الحريق وحالات الأمطار والسيول والانهيارات والانجرافات الطينية والرملية والصخرية أو السقوط من المرتفعات والمناطق الجبلية الوعرة أو السقوط في الآبار.

ب- البحث في مواقع محددة ومحصورة بمشاركة الجهات المعنية ذات العلاقة.

ج- تتوقف أعمال البحث بعد مضي واحد وعشرين يوما من البلاغ بعد بذل كل الجهود الممكنة مع إمكانية تمديد فترة البحث لمدة مماثلة بعد أخذ موافقة سمو وزير الداخلية، المادة السابعة.

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