بالفيديو.. الخثلان يكشف حكم صلاة الجمعة على من ذهب لنزهة خارج المدينة

الرياض - محمد عبدالله - كشف الشيخ سعد الخثلان، حكم صلاة الجمعة على من خرج لنزهة برية خارج المدينة أو إذا كان الشخص خارج المدينة.

وأوضح سعد الخثلان، أنه في حال كان الشخص خارج البلد لمسافة أكثر من 5 كيلومترات، فلا تلزمه صلاة الجمعة ويجوز له أن يصليها ظهرًا 4 ركعات، وينطبق هذا أيضًا على من يخرجون لنزهة برية فإذا كان البر الذين يخرجون له يبعد عن المدينة أكثر من 5 كيلومترات فلا تلزمهم صلاة الجمعة.

وشدد الأستاذ بكلية الشريعة، أنه لا يجوز على المسلم أن يتخذ الذهاب لنزهة خارج المدينة أو نزهة برية كل جمعة عادة له حتى لا يضيع صلاة الجمعة.

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