كيف تضمن المملكة سلامة اللقاحات؟.. «الغذاء والدواء» توضِّح

الرياض - محمد عبدالله - أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، أنها تعمل باستمرار على رصد الأعراض الجانبية للقاحات والتأكد من سلامتها.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها بتويتر أنها لكي تضمن سلامة اللقاحات قبل التسجيل تدرس الجوانب الفنية والعلمية للتأكد من فعالية وسلامة اللقاحات وبعد التسويق تراقب بشكل مستمر من خلال رصد الأعراض الجانبية لها والتأكد من سلامتها عن طريق إجراء الدراسات المستمرة واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.

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