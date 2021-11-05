عمومية غرفة الرياض تعتمد اللوائح الداخلية وتختار مراجع الحسابات

الرياض - محمد عبدالله - عقدت الغرفة التجارية بالرياض، الجمعية العمومية غير العادية، حضوريًا بمقر الغرفة وكذلك عبر الاتصال المرئي، وتم خلالها اعتماد اللوائح الداخلية للغرفة، واختيار واعتماد مراجع الحسابات، وفقًا لنتائج التصويت؛ حيث أتيحت هذه اللوائح على موقع الغرفة للتصويت عليها من قبل أعضاء الجمعية عبر التصويت الالكتروني.

وتم الاجتماع بحضور رئيس مجلس الإدارة عجلان العجلان، وممثل وزارة التجارة، وممثل اتحاد الغرف التجارية السعودية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية والأمانة العامة.

من جانبه، رفع العجلان - باسم أعضاء الجمعية- الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على الدعم والتوجيهات والقرارات الهادفة والتي أسهمت ولله الحمد بخروج بلادنا من وباء كورونا، وعودة الحياة الطبيعية بعون الله وتوفيقه،

كما قدم الشكر، إلى وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، على ما تجده الغرف من اهتمام ودعم؟، مشيرا إلى أن صدور نظام الغرف التجارية الجديد يسهم في تعزيز الغرف وتطوير مستوى خدماتها ورفع مساهمتها في معالجة تحديات القطاع الخاص بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار العجلان إلى أن عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لغرفة الرياض يأتي وفقا لنظام الغرف التجارية الجديد الذي ينص على اعتماد الجمعية العمومية للوائح الغرفة.

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