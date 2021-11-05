الهلال الأحمر يباشر حادث تصادم أسفر عن 7 إصابات بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - باشرت أربع فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، أمس الخميس، حادث تصادم نتج عنه 7 إصابات.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقه الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفه العمليات تلقت بلاغا عند الساعة 00.15 بوجود حادث تصادم من مواطن متعدد الإصابات بحي النفل بمخرج 5 شمال الرياض، وتم توجيه 4 فرق إسعافية، وجود القيادة الميدانية بالموقع، وبعد فرز الإصابات تبين وجود 7 إصابات ما بين متوسطة وخطيرة.

وبعد الفرز عولجت حالتان في الموقع وتم نقل خمس حالات عبر الفرق الإسعافية لمستشفى الإيمان ومدينة الملك سعود الطبية.

وفي الختام أوضح الجلاجل ضرورة التقيد بالأنظمة المرورية من خلال عدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء مباشرة أو نقل الحالات والحوادث وفسح المجال أم المسعفين وعدم التجمهر في مواقع الحوادث حتى يقدم المسعفون الخدمات الطارئة الطبية للحالات التي يتم مباشرتها.

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