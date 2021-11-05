بالفيديو.. فهد المري يتحدى إعاقته ويعمل قائد سيارة أجرة بالأحساء

الرياض - محمد عبدالله - تغلب «فهد المري» على ظروف إعاقته، ونجح في عمله كقائد سيارة أجرة في أحد تطبيقات توصيل الركاب بشوارع وأحياء مدينة الأحساء.

وقال المري لقناة الإخبارية، إن الإعاقة تكمن في التفكير والعقل وليس في اليد أو الساق، وأن الإعاقة لم تمنعه من مواصلة حياته بشكل طبيعى مثله مثل أي شخص آخر سليم.

ويعاني المري من إعاقة في قدميه، ويستخدم عكازين للسير بهما، بينما جهز كرسي مركبته ليناسب ظروف إعاقته، إضافة إلى أنه يلهم كل من يركب معه بصموده وإصراره ونجاحه في عمله.

اقرأ أيضا:

«المرور»: ضبط 3190 مركبة بسبب توقفها في أماكن ذوي الإعاقة

هدف: برنامج «توافق» يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة