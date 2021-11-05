بالفيديو.. متحدث أمانة الأحساء: تخصيص الحدائق.. وفرض رسوم لدخولها يعود للمستثمر

الرياض - محمد عبدالله - كشف متحدث أمانة الأحساء: خالد بوشيل، عن البدء في تخصيص الحدائق، موضحًا أن فرض الرسوم لدخول الحديقة يعود للمستثمر.

وأضاف متحدث أمانة الأحساء، لقناة الإخبارية، أن الحدائق العامة وما تم إنشاؤه من حدائق من قبل الأمانات لن تكون هناك رسوم لدخولها؛ لكن فرض رسوم لدخول الحدائق المخصصة يرجع للمستثمر.

وأشار إلى أن تخصيص الحدائق يهدف إلى تطويرها وتعزيزها بالمرافق الخدمية من مطاعم وألعاب وغيرها.

وأوضح متحدث امانة الأحساء، أن الأمانات تعكف على دراسات لتطوير الحدائق ومن ضمن ذلك طرح الحدائق والمنتزهات لفرص استثمارية.

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