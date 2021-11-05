83.4 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج منها 49.1 مليون بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوز 83.4 مليون درعة، فيما أعلنت وزارة الصحة أن عدد جرعات كورونا بالمملكة تجاوز 46.1 مليون جرعة.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الخميس، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,522,846) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,494,994) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19,515) حالة.

وأشار على أن عدد لقاحات كورونا بدول مجلس التعاون بلغ (83,413,070) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98% وفي دول الخليج مجتمعة 98.9%.

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس الخميس، عن ارتفاع عدد جرعات اللقاح إلى (46152345) جرعة، عبر اكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

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