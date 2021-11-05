خطيب الحرم المكي: زواج المثليين شذوذ ومسخ للفطرة الإلهية

الرياض - محمد عبدالله - قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، في خطبة الجمعة، إن ما يطلق عليه زواج المثليين، ليس زواجًا، بل هو شذوذ، ومسخ للفطرة الإلهية السوية، وتغيير للجبلة الإنسانية.

وأوضح الشيخ غزاوي، أنه عندما تنتكس الفطرة، ترتكب الكبائر وتستساغ الرذائل والمناكر كعمل قوم لوط والسِّحاق وما يعرف بتبادل الزوجات وكذلك ما يطلق عليه زورا وبهتانا بزواج المثْلِيِّين وما هو بزواج بل شذوذ، ومسخ للفطرة الإلهية السوية، وتغيير للجبلة الإنسانية ومخالفة للغريزة التي وضعها الله في مخلوقاته.

وأضاف أن من حكمة الله البالغة أن خلق الزوجين الذكر والأنثى، وفطر كلا منهما على الميل إلى الآخر، والنكاح في الإسلام هو اقتران بين ذكر وأنثى، وهو فطرة وحاجة إنسانية، يعطي لكل واحد من الزوجين حق الاستمتاع بالآخر على الوجه المشروع.

وتابع قائلا إنه عندما تنتكس الفطرة في الشباب مع استطاعته الزواج فإنه يعزُف عنه بحجة أنه ارتباط ومسؤولية وله تبعات، وكذلك من الفتيات من ترفض الزواج ولا ترغب فيه معتقدة أنه كبت للحرية وتحكم في المرأة، وقد يعمد من يختار العزوبة من الفتيان والفتيات -هداهم الله- إلى علاقات محرمة لإشباع نهمتهم وتحقيق مطمحهم. وعندما تنتكس الفطرة كذلك ترتكب الكبائر وتستساغ الرذائل والمناكر.

وأضاف خطيب الحرم المكي، أن هذه الخلقة التي خلق الله الناس عليها تأبى الشهوات الشاذة بحكم فطرتها، وهذا في غالب الناس؛ إذ النادر لا حكم له، بل هو شاذ، فلا يعتد بمن طرأ على فطرته عارض فأفسدها وطمس بصيرتها، حتى تختل المفاهيم لديه فيرى الحق باطلًا والباطل حقًا والحسن قبيحًا والقبيح حسنًا والحلال حرامًا والحرام حلالًا.

اقرأ أيضا:

خطيب الحرم المكي يعدد مخاطر الفساد.. والدكتور الثبيتي يحذر من «هتك السر»