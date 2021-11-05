الأحوال المدنية: يلزم تجديد البطاقة عند تغيير طريقة كتابة الاسم بالإنجليزية

الرياض - محمد عبدالله - قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إنه يلزم تجديد البطاقة عند تغيير طريقة كتابة الاسم بالانجليزية في منصة (أبشر).

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص: «نعم، يلزمك حجز موعد لتجديد بطاقة الهوية الوطنية ومراجعة المكتب، نسعد بخدمتك».

وقال المواطن في استفساره: إنه غير طريقة كتابة اسمه بالانجليزي في بطاقة الأحوال عن طريق (أبشر)، فهل يلزم تغيير البطاقة أم ينتظر لموعد التجديد؟

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