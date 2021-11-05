دعت سفارة السعودية في أديس أبابا جميع المواطنين السعوديين الموجودين في إثيوبيا إلى ضرورة المغادرة منها في أقرب فرصة ممكنة؛ وذلك نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد. وشددت السفارة على جميع المواطنين الموجودين في إثيوبيا أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، داعية إلى التواصل معها في حالة الطوارئ عبر وسائل التواصل التالية: جوال شؤون السعوديين: 00251974104453 البريد الإلكتروني [email protected]



كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة في إثيوبيا تطلب من مواطنيها المغادرة في أقرب فرصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.