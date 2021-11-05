“الفلك الدولي”: التقاط صورًا لهلال شهر ربيع الآخر الجديد نهارًا من أبوظبي

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

أعلن مركز الفلك الدولي، عن التقاط صورًا لهلال شهر ربيع الآخر نهارًا قبل قليل من أبو ظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي.

ونشر “الفلك الدولي” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورًا لهلال شهر ربيع الآخر معلقًا، أنه تم التقاط صور هلال شهر ربيع الآخر الجديد في تمام الساعة 03:30 عصرًا توقيت الإمارات، حيث كان يبعد القمر عن الشمس 7.9 درجة، مضيفًا أنه تم الرصد بشكل آلي بالربط عبر الإنترنت مع المرصد.