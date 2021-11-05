محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقامة عدد من المباريات على ملاعب محايدة في الجولتين المقبلتين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، وذلك يومي 11 و16 نوفمبر الجاري.
ومن المقرر أن يلتقي العراق مع سوريا وكوريا الجنوبية ضمن المجموعة الأولى يومي 11 و16 نوفمبر على ملعب استاد “ثاني بن جاسم” في العاصمة القطرية الدوحة.
كما يلتقي منتخب الصين ضمن المجموعة الثانية مع عمان وأستراليا يومي 11 و16 الجاري على التوالي، على ملعب استاد مدينة الشارقة في الإمارات، وذلك حسب ما أوضحه الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الآسيوي: إقامة مباريات في تصفيات كأس العالم 2022 على ملاعب محايدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.