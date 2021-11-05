جيمس بوند "يتقاعد" وجواسيس جدد يكملون طريقه

ويصدر الكتاب الأول من السلسلة في سبتمبر/ أيلول 2022 في العام الذي تحتفل فيه سلسلة الأفلام بالذكرى الستين لتأسيسها، ومن المثير للاهتمام أن الكتب لن تعرض جيمس بوند باعتباره الشخصية المركزية، ولكنها ستقدم بدلاً من ذلك “جيلًا جديدًا من العملاء السريين”، حسبما نشر موقع أخبار “ياهو”.

شيروود هي أيضًا حفيدة الممثل جورج بيكر الذي ظهر في عدد من أفلام جيمس بوند، بعدة أدوار وأشهرها دور “السير هيلاري براي” في عام 1969.

وسربت “هاربر كولنز” بعض تفاصيل الرواية: “جيمس بوند مفقود، يُفترض أنه تم أسره أو حتى مقتله، لقد ذهب جميع معاصري بوند وتم تجنيد جيل جديد من العملاء السريين ليحلوا محله لمواجهة تهديد عالمي”.

​وقالت شيروود (وهي من المعجبين بـ”بوند” طوال حياتها): “سرعان ما كنت مدمنة على روايات إيان فليمنغ (مؤلف سلسلة جيمس بوند)، عندما كنت مراهقة، اخترت فيلمنغ عندما طلب منا مدرس اللغة الإنجليزية أن نكتب عن مؤلف أعجبنا، لا أزال أحتفظ بتقرير المدرسة”.

وأضافت كاثرين شيشاير، رئيسة تحرير “هاربر كولنز”: “كيم غارقة في عالم جيمس بوند، وهذه الثلاثية جديدة ومعاصرة ومثيرة، مع جيل جديد من الجواسيس سيحبهم الجميع”.

​ويندرج في قائمة الكتاب الآخرين الذين كتبوا سلسلة بوند كينغسلي أميس، وجون بيرسون، وكريستوفر وود، وجون جاردنر، وريموند بنسون، وسيباستيان فولكس، وجيفري ديفر، وويليام بويد، وأنتوني هورويتز الذي سيصدر كتابه الرسمي الثالث 007 أيضًا في عام 2022.

وفازت رواية شيروود الأولى، العهد، التي نُشرت في عام 2018، بجائزة “باث نوفيل” لعام 2016، وأدرجت في القائمة الطويلة لجائزة “ديزموند إليوت”، وفازت بجائزة هاربرز بازار الكتاب الكبير.