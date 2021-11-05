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«المرور»: ضبط 3055 مركبة مخالفة وقَفَ أصحابها في أماكن ذوي الإعاقة

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، ضبط 3055 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة؛ لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وأهابت إدارات المرور، في تغريدة نشرها «المرور السعودي» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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