«الحربي» يتوقَّع تحسُّن فرص هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة بعدة مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالله الحربي، تحسن فرص هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الحربي –عبر تويتر- إنه بدءًا من غد السبت، تتحسن فرص الأمطار على المرتفعات وتهامة الجنوبية الغربية، والغربية، وتتزايد الفرص بدءا من الإثنين المقبل بشكل أفضل وتستمر إلى آخر الأسبوع.

وأشار إلى أنه يتوقع إمكانية وصول الأمطار للسهول الساحلية للجنوبية الغربية، وشرق المرتفعات.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، سماء صحوًا إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير. في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها على شرق ووسط المملكة.

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