هل غير الخاضعين لضريبة القيمة المضافة ملزمون بالفاتورة الإلكترونية؟.. «الزكاة» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التذكير بأن نظام الفاتورة الإلكترونية سيطبق فقط على الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بدءًا من 4 ديسمبر المقبل.

وأوضح حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «الفوترة الإلكترونية (فاتورة) ستكون إلزامية على جميع الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة فقط، ابتداءً من تاريخ 4 ديسمبر 2021م».

وأشارت إلى أنه للاطلاع على المزيد من التفاصيل بخصوص نظام الفوترة الإلكترونية، من خلال الرابط التالي:

وقال المواطن في استفساره: هل الفاتورة الإلكترونية ملزمة للمنشآت الصغيرة غير الخاضعة للقيمة المضافة؟

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