إشادة أممية بدور السعودية في مكافحة الجريمة والمخدرات

الرياض - محمد عبدالله - أشادت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، بدور السعودية في مكافحة الجريمة والمخدرات، مشيرة إلى أنها تلعب دورًا كبيرًا في مكافحتهما بالمنطقة.

وقالت غادة والي في تصريحات للعربية، إن السعودية تلعب دورًا كبيرًا في مكافحة الجريمة والمخدرات مع تأكيدها على التعاون ما بين مكتب الأمم المتحدة والحكومة السعودية في هذا الإطار.

وأضافت: «استعرضنا أنواع المخدرات المختلفة التي تم ضبطها عبر المنافذ الحدودية المختلفة في السعودية، زرنا أيضاً مقر حرس الحدود، ولاحظنا فيه المجهود الكبير المبذول لضبط كل التجارة غير الشرعية».

وأعربت وكيلة الأم المتحدة، خلال زيارتها للرياض، عن سعادتها بتولي المرأة السعودية مسؤوليات مهمة في مجالات عدة.

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