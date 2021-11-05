إنجاز 65% من مشروع تصريف مياه الأمطار بحي الأصالة بجدة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إنجاز 65% من مشروع تصريف مياه الأمطار بحي الأصالة في جدة.

وكانت أمانة محافظة جدة ذكرت في وقت سابق أن المشروع يتضمن 130 مصيدة مطرية و129 منهلًا، تربط بينها شبكة أنابيب مقواة بالألياف الزجاجية، والأنابيب الخرسانية التي يصل قطرها الى 1500 مليمتر، وبأطوال إجمالية 9500 متر.

ويهدف المشروع إلى تخفض منسوب المياه السطحية داخل حي الأصالة، عبر شبكة من الأنابيب البلاستيكية المقواة المثقبة، بقطر 400 مليمتر وإجمالي أطوال 5500 متر.

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