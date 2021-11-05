«التعاون الإسلامي» تدين استهداف الحوثي لجازان وتجدِّد وقوفها بجوار السعودية

الرياض - محمد عبدالله - عبرت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة جازان بطائرة مسيرة مفخخة؛ حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

وأكد العثيمين مجددا وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.