اخبار دوليه – إيران: مخزوننا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بلغ 25 كلغ

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الجمعة أن إيران أعلنت أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة وصل إلى 25 كيلوجراما.

ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قوله «لقد أنتجنا حتى الآن 25 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة».

وفي أبريل نيسان، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن طهران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 بالمئة في منشأة نووية فوق الأرض في نطنز، مؤكدة تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين.

وذكرت إيران في يونيو حزيران أنها أنتجت 6.5 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة.