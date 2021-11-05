اخبار الخليج – المؤيد يجتمع مع رئيس مجلس أمناء جامعة لندن

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب، مع السيد ريتشارد ديرلوف رئيس مجلس أمناء جامعة لندن، وذلك أثناء الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة.
وفي بداية اللقاء رحب سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد برئيس مجلس أمناء جامعة لندن منوهًا بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما تتسم به من شمول وتطور على مختلف المستويات.
واشاد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد بالتاريخ العريق للجامعة والدور المهم الذي تقوم به جامعة لندن في خدمة المجتمع بالمملكة المتحدة على المستوى التعليمي والبحثي، وتخريجها لأفواج متعاقبة من الكوادر الطلابية المتسلحة بالعلم والمعرفة.
ومن جانبه اشاد السيد ريتشارد ديرلوف بالحركة التعليمية البحرينية وما حققته من نجاحات علمية ومعرفية.
وخلال اللقاء اطلع سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد السيد ريتشارد على جهود مملكة البحرين في تطوير القطاعات التعليمية وقطاع الشباب، وتجربة المملكة وانجازاتها في مجال التعليم والتدريب.
كما تم مناقشة عدد من الموضوعات التي من شأنها تطوير التعليم في المملكة بالإضافة الى مناقشة مجالات التعاون.
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