اخبار الخليج – وزير التربية والتعليم يستقبل عدداً من حملة شهادات الماجستير

محمد بن مسعود - الدمام - 2021-11-05T12:58:56.027+03:00 استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، عدداً من الحاصلين على شهادات الماجستير في مختلف التخصصات، حيث قاموا بتقديم شرح حول الموضوعات والمجالات التي حصلوا من خلالها على تلك الشهادات العليا، وقد ناقش معهم الوزير التوصيات التي توصلوا إليها في رسائلهم الجامعية، مشيداً بجهودهم التي بذلوها للحصول على تلك الشهادات العلمية، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

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